Д-5 Доска 1-элем.магнитно-маркерная 100х75 (М.П.)
М-233-3 Шкаф для одежды 3-х секц. (металлокаркас)
М-327 Штабелируемая кровать "Соня"
М-328 Стол для песочной анимации "Радуга"
М-330 Комплекс для лепки "Пирамидка"
М-360 Стол "Звезда" на рег. ножках
М-89-4 Шкаф для одежды 4-х секц.
Н-1-5 Стол-парта 2-х местная регулируемая по высоте, с регулировкой наклона столешницы и пеналом.
С-10 Стенд декоративный "Африка"
У-1 Домик игровой "Деревенский"
Мебель для школ и детских садов
Мы используем только качественные материалы, соответствующие СанПиН и требованиям ГОСТ, организуем оптовые и розничные поставки. Представителям детских дошкольных учреждений и школ мы готовы предложить оптимальное соотношение стоимости и качества, персональные скидки от объемов закупок, оперативное выполнение заказов. С нами уже успешно сотрудничают образовательные учреждения из Москвы, Московской области и других регионов РФ. Перечень товаров на сайте регулярно пополняется. Широкая цветовая гамма позволяет вам всегда получать мебель в желаемом стиле и общей палитре оттенков, выбранной для оформления образовательного учреждения.
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